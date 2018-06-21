Киевсовет поддержал создание музея на Почтовой площади
21 июня, 2018, 14:15
68 депутатов Киевсовета проголосовали за создание музея на Почтовой площади
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.
Виталий Кличко подтвердил намерение городских властей создать музей на Почтовой площади. Для этого будет проведен международный конкурс.
"В Украине нет специалистов, которые могут заняться консервацией такого памятника археологии. Поэтому мы должны привлечь международных экспертов", - отметил мэр.
Зазначаєється, что решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".
- Напомним, 19 апреля Киевская городская рада в первом чтении проголосовала за создание музея на Почтовой площади. Тогда же под Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, которые в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.
- Городской голова Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком площади Киевсовет не может.
- 7 июня возникли столкновения на сессии Киевсовета, где обсуждался вопрос создания музея на Почтовой площади и застройки на улице Львовской.
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