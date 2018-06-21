Киевсовет поддержал создание музея на Почтовой площади

21 июня, 2018, 14:15

68 депутатов Киевсовета проголосовали за создание музея на Почтовой площади

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

Виталий Кличко подтвердил намерение городских властей создать музей на Почтовой площади. Для этого будет проведен международный конкурс.

"В Украине нет специалистов, которые могут заняться консервацией такого памятника археологии. Поэтому мы должны привлечь международных экспертов", - отметил мэр.

Зазначаєється, что решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".