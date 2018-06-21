КНДР возвращает США останки 200 американских военных

21 июня, 2018, 08:34

Северная Корея возвращает останки 200 американских военнослужащих, пропавших без вести во время Корейской войны

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время митинга в городе Дулут штата Миннесота, сообщает Reuters.

"Мы вернули наших великих павших героев, их останки вернут обратно сегодня, останки уже 200 человек отправили обратно, - подчеркнул он.

Тем временем американские должностные лица, выступая на условиях анонимности, отметили, что в ближайшие дни Северная Корея передаст значительное количество останков командования ООН в Южной Корее, а затем они будут перевезены на базу ВВС Хикам на Гавайях.

Около 7 700 военнослужащих считаются пропавшими без вести за время Корейской войны 1950-1953 годов. По данным Пентагона, северокорейские официальные лица в прошлом указывали, что у них есть останки 200 американских военных. Во время конфликта погибло более 36 500 военнослужащих США.