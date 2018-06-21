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КНДР возвращает США останки 200 американских военных

Северная Корея возвращает останки 200 американских военнослужащих, пропавших без вести во время Корейской войны

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время митинга в городе Дулут штата Миннесота, сообщает Reuters.

"Мы вернули наших великих павших героев, их останки вернут обратно сегодня, останки уже 200 человек отправили обратно, - подчеркнул он.

Тем временем американские должностные лица, выступая на условиях анонимности, отметили, что в ближайшие дни Северная Корея передаст значительное количество останков командования ООН в Южной Корее, а затем они будут перевезены на базу ВВС Хикам на Гавайях.

Около 7 700 военнослужащих считаются пропавшими без вести за время Корейской войны 1950-1953 годов. По данным Пентагона, северокорейские официальные лица в прошлом указывали, что у них есть останки 200 американских военных. Во время конфликта погибло более 36 500 военнослужащих США.

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