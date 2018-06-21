КНДР возвращает США останки 200 американских военных
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время митинга в городе Дулут штата Миннесота, сообщает Reuters.
"Мы вернули наших великих павших героев, их останки вернут обратно сегодня, останки уже 200 человек отправили обратно, - подчеркнул он.
Тем временем американские должностные лица, выступая на условиях анонимности, отметили, что в ближайшие дни Северная Корея передаст значительное количество останков командования ООН в Южной Корее, а затем они будут перевезены на базу ВВС Хикам на Гавайях.
Около 7 700 военнослужащих считаются пропавшими без вести за время Корейской войны 1950-1953 годов. По данным Пентагона, северокорейские официальные лица в прошлом указывали, что у них есть останки 200 американских военных. Во время конфликта погибло более 36 500 военнослужащих США.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
- Американский государственный секретарь Майк Помпео отметил, что основной этап разоружения Северной Кореи должен состояться до конца 2020 года.
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