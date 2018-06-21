Хорваты возмутились, что на ЧМ в России пропагандируют язык Югославии

21 июня, 2018, 16:51

Хорватская футбольная ассоциация выразила "острые возражения" Международной федерации футбола (ФИФА) из-за размещения в конференц-залах Чемпионата мира в России щитов, надписи на которых журналистам пообещали синхронный перевод на сербохорватский язык

Об этом сообщает "Европейская правда".

"После того, как фоторепортеров попросили покинуть зал, я увидел надпись и был потрясен. Как россияне отнеслись бы к тому, чтобы их язык назвали украинско-российским? Украинцам это тоже не понравилось бы", - рассказал хорватский журналист.

По его словам, после жалобы организаторы турнира признали ошибку и удалили надпись.

Сербохорватский - язык, который использовался в бывшей Югославии. Со времен распада страны его не используют - в Сербии есть сербский язык, в Хорватии - хорватский, у боснийцев и черногорцев - соответственно, боснийский и черногорский. Эти языки являются взаимопонятными, и сторонники бывшего единого государства стремятся развивать именно югославский, то есть сербохорватский язык.