Хорваты возмутились, что на ЧМ в России пропагандируют язык Югославии
Об этом сообщает "Европейская правда".
"После того, как фоторепортеров попросили покинуть зал, я увидел надпись и был потрясен. Как россияне отнеслись бы к тому, чтобы их язык назвали украинско-российским? Украинцам это тоже не понравилось бы", - рассказал хорватский журналист.
По его словам, после жалобы организаторы турнира признали ошибку и удалили надпись.
Сербохорватский - язык, который использовался в бывшей Югославии. Со времен распада страны его не используют - в Сербии есть сербский язык, в Хорватии - хорватский, у боснийцев и черногорцев - соответственно, боснийский и черногорский. Эти языки являются взаимопонятными, и сторонники бывшего единого государства стремятся развивать именно югославский, то есть сербохорватский язык.
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