Кернес заявил, что горсовет хотели захватить
Об этом он написал в Facebook.
Кернес возмутился тому, что полиция квалифицировала случай как хулиганство. Тогда как, по мнению мэра, это была попытка захвата государственной устранови.
"Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтобы статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий"", - написал Кернес.
Напомним, стычка харьковчан с муниципальной полицией произошла во время сессии горсовета. Активисты требовали от чиновников свободного доступа на сессию, однако не получили этого.
В ходе столкновения произошло распыление газа и зажигания дымовых шашек.
Кернес отмечал, что расценивает столкновения в городском совете с применением дымовых шашек и распылением газа как провокацию, поддержанное полицией.
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