Глава профильного комитета Рады рассказала, какое будущее евроблях в Украине

21 июня, 2018, 21:19

Чтобы решить проблему безответственных водителей за рулем автомобилей на еврономерах, надо установить жесткие правила ввоза иностранцами транспортных средств на территорию Украины

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина в эфире Еспресо.TV.

Сейчас пользователи Facebook распространяют ложные утверждения о слишком высоком акцизном налоге в Украине по сравнению со странами Европейского Союза.

"Не верьте упрекам о том, что в европейских странах акциз отсутствует или минимальный. Это абсолютная неправда по отношению к Украине. Когда мы вступим в ЕС, то тоже опустим, потому что будем вынуждены подчиняться этим правилам", - отметила глава комитета Рады.

Южанина напомнила о подобном процессе в Польше: когда соседняя страна устанавливала минимальные ставки акцизного налога, то получила 6 млрд евро компенсации от Европейского Союза за введение таких общих правил.

Сейчас комитет Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики рассматривает несколько законопроектов, у которых есть цель решить проблему "евроблях". Среди них и проект № 8488 авторства самой народной депутатки.

Читайте также. Украину заполонили евробляхи. 7 причин, почему возник бешеный бум на авто с еврономерами

Этот документ предусматривает запрет на использование нерастаможенного автомобиля для предпринимательской деятельности и штрафные санкции, которые достигают 34 тысяч гривень.

"Во-первых, иностранцам ограничат количество ввозимых в Украину автомобилей до одного в год. Во-вторых, авто, которое ввозят и растаможивают, должно использоваться для собственных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Третий предохранитель - авто не может применяться исключительно для разбора на запчасти. Если иностранец нарушит этот закон, ему придется выплатить 34 тысячи гривень”, - заявила Южанина.

Также проект предусматривает предохранитель для дизельных двигателей, ведь именно они представляют наибольшую угрозу для окружающей среды. Например, если базовая ставка для автомобиля на бензине составляет 50 евро, то для дизелей она составляет 75 евро.

"Я думаю, что ближайшие 5-10 лет Украина будет иметь много автомобилей на своей территории. И возникнет вопрос способности наших дорог, городов и парковок Поэтому мы сейчас начинаем решать проблему, а вот автомобильный и дорогостроительный комплекс надо развивать”, - добавила Южанина.