Футбол на крови: день 8

21 июня, 2018, 23:00

21 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялось три матча

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 199 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 21 получили ранения. Также ранена в результате обстрела одна мирная жительница.

В Харькове сотрудники СБУ задержали бывшего наемника террористической организации "ЛНР". Он дал показания об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины. По его словам, российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям ВСУ. Кроме того, российские офицеры выполняют функции наблюдателей за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

21 июня на чемпионате мира по футболу были сыграны три матча группового раунда:

Дания - Австралия

Франция - Перу

Аргентина - Хорватия