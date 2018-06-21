Эксперимент длиною в жизнь: в США скончалась легендарная горилла Коко, которая умела разговаривать

21 июня, 2018, 20:47

Коко владела языком жестов, мог полноценно общаться с людьми и даже имела собственного любимца - котенок. Как жила легендарная горилла и что делало ее особенной

19 июня 2018 в калифорнийском зоопарке умерла горилла Коко, известная своим знанием языка жестов и высоким интеллектом. Представители некоммерческой организации The Gorilla Foundation сообщили о происшествии через два дня - по их словам, 46-летняя самка западной равнинной гориллы умерла во сне.

Родилась самка западной равнинной гориллы (лат. Gorilla gorilla gorilla) в День независимости США, 4 июля 1971 г. в зоопарке Сан-Франциско. Свое имя Hanabiko (花火 子, сокращенно - Коко) она получила в честь праздника - с японского оно переводится как "дитя фейерверка".

Исключительные способности Коко выражать эмоции и ее словарный запас считаются результатом исследовательской программы: когда Коко исполнился год, с ней стала заниматься биолог Франсин Паттерсон из Стэнфордского университета, которая добилась феноменальных успехов.

К концу жизни Коко оперировала более 1000 жестами, понятными людям, и понимала не менее 2000 слов разговорного английского языка.

Она умела шутить и показывать такие абстрактные понятия, как "воображение", "сочувствие" или "уровень боли", в том числе умела показывать средний палец в качестве оскорбления.

Любимцы Коко

Впервые Коко жестами попросила ученых подарить ей любимца в 1983 году на Рождество, но когда ей принесли чучело, она проигнорировала его, как бы намекая, что хочет настоящего.

В 1984 году в честь дня рождения Коко разрешили самостоятельно выбрать котенка из приюта: она взяла серую породу Мэнкс и назвала животное "Все шары" (All Ball). Коко заботилась о питомце, как о ребенке, и играла с ним в перерывах между учебой.

Когда кошка случайно выбежала на дорогу и ее сбила машина, горилла упала в кратковременную депрессию. С помощью жестов она повторяла "плохо, плохо, плохо" и "хмуриться, плач, хмуриться, грустно". В интервью Паттерсон утверждала, что горилла издавала звуки, похожие на человеческий стон.

Через год после трагедии Коко позволили выбрать двух новых котят, которых она назвала "Губная помада" и "Дымчатый".

По данным Паттерсон, коэффициент интеллекта Коко равен 95, что соответствует норме обычного человека. И хотя не все ученые согласны со всеми выводами зоолога, достижения Коко в любом случае выше, чем у многих других обезьян.

Коко снялась во многих документальных передачах и дважды была на обложке National Geographic. Например, в октябре 1978 года журнал был с фотографией Коко, которую она сделала сама с помощью зеркала.

"Личная жизнь"

Большую часть своей жизни Коко провела в калифорнийском заповеднике в горах Санта-Крус вместе с гориллами-самцами.

В 1979 году Коко начала жить с самцом Майклом, который также проявлял способности к обучению языку жестов. Коко научила его более 600 слов: они вместе использовали слово "вонь" как "цветы" и "губа" как "девочка". Кроме изучения языка Майкл любил смотреть "Улицу Сезам" и слушал оперного певца Лучано Паваротти.