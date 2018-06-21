Экс-боксера промоутерской компании Кличко признали виновным в рэкете в США

21 июня, 2018, 10:22

Бывший боксер промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Автандил Хурцидзе признан виновным в рэкете и мошенничестве в США

Об этом сообщает Boxingscene.

Департамент юстиции США объявил о признании грузинского боксера виновным по делам о рэкете и мошенничестве, каждый из которых предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Суммарно Хурцидзе грозит 40 лет тюрьмы. Приговор пока не вынесен.

В июле прошлого года 39-летний Хурцидзе должен был драться за титул чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса. Однако за месяц до даты боя Хурцидзе был арестован в Нью-Йорке в ходе совместного рейда полиции, ФБР и Службы внешней разведки в деле о российской мафии.

Адвокат Хурцидзе, Меган Беннетт, пыталась доказать, что ее подзащитный познакомился с главарем группировки Ражденом Шулая еще в Грузии, а в США просто поддерживал с ним приятельские отношения и к криминалу отношения не имел.

Однако, в ходе судебного заседания было обнародовано видео, на котором Хурцидзе и Шулая избивают неизвестного мужчину по лицу, требуя у него деньги. Известно, что суду представлены и другие видеодоказательства причастности его к преступлениям. С момента задержания в июне прошлого года Хурцидзе находится под стражей.