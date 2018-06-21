 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чемпион "Формулы-1" спел с Кристиной Агилерой


фото: Daily Mail
Четырехкратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Льюис Хэмилтон спел в одном из треков нового альбома Кристины Агилеры

Об этом сообщает Jenesaispop.com.

В новом альбоме Агилеры Liberation пение британца слышно в 13-м треке под названием Pipe. Автогонщик принял участие в записи под псевдонимом ХNDA. В то же время Льюис Хэмилтон указан как автор этой композиции.

Хэмилтон давно известен как большой поклонник музыки, у него есть собственная студия звукозаписи. По его словам, он записал более 250 песен.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

21 июня, 2018 четверг

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать