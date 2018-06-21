Чемпион "Формулы-1" спел с Кристиной Агилерой

21 июня, 2018, 15:32

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Льюис Хэмилтон спел в одном из треков нового альбома Кристины Агилеры

Об этом сообщает Jenesaispop.com.

В новом альбоме Агилеры Liberation пение британца слышно в 13-м треке под названием Pipe. Автогонщик принял участие в записи под псевдонимом ХNDA. В то же время Льюис Хэмилтон указан как автор этой композиции.

Хэмилтон давно известен как большой поклонник музыки, у него есть собственная студия звукозаписи. По его словам, он записал более 250 песен.