Британский боксер пообещал нокаутировать украинского экс-чемпиона

21 июня, 2018, 12:40

Британский боксер Джон Тейлор рассказал о плане на бой против экс-чемпиона мира украинца Виктора Постола

Об этом сообщает The Ring.

Боксеры встретятся 23 июня в Глазго в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Тейлор пообещал не делать ставку на быстрый нокаут, а истощить украинском в стартовых раундах, и только потом завершить бой досрочно.

"Мне следует быть внимательным и сдерживать себя. Нет смысла включаться на полную со стартового гонга. Все-таки Постол очень опытный парень. Но все в ринге изменится в тот момент, когда я начну наносить точные удары. Только я обработаю его корпус, он быстро замедлится. Ну а если Постол попытается оказать давление, то я поймаю его встречным ударом ", - заявил Тейлор.