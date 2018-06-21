Британский боксер пообещал нокаутировать украинского экс-чемпиона
Об этом сообщает The Ring.
Боксеры встретятся 23 июня в Глазго в поединке за звание официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
Тейлор пообещал не делать ставку на быстрый нокаут, а истощить украинском в стартовых раундах, и только потом завершить бой досрочно.
"Мне следует быть внимательным и сдерживать себя. Нет смысла включаться на полную со стартового гонга. Все-таки Постол очень опытный парень. Но все в ринге изменится в тот момент, когда я начну наносить точные удары. Только я обработаю его корпус, он быстро замедлится. Ну а если Постол попытается оказать давление, то я поймаю его встречным ударом ", - заявил Тейлор.
- 34-летний Виктор Постол стал чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одном из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, американцу Терренс Кроуфорд.
- Предыдущий бой Постол провел прошлого года и победил судейским решением узбека Джамшидбека Наджимиддинова, побывав в ходе поединка в нокдауне.
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