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БПП поддержал своего нардепа как кандидата в министры по делам ветеранов

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов

Об этом сообщает пресс-центр фракции "Блок Петра Порошенко".

В ведомстве отметили, что соответствующее решение одобрили единогласно во время сегодняшнего утреннего заседания фракции.

"(Было принято решение) о поддержке народного депутата фракции БПП, Председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, Председателя парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность Министра Министерства по делам ветеранов", - говорится в заявлении.

Накануне, на заседании фракции, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отметил, что президент Петр Порошенко хочет, чтобы на должность министра по делам ветеранов была назначена его бывший пресс-секретарь Ирина Фриз.

  • Напомним, что 27 февраля этого года парламент принял постановление № 2294-VIII, которым обратился к правительству с требованием создать Министерство по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Раду о выполнении постановления.
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