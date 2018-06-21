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Более тысячи человек требовали признать результаты выборов мэра Кишинева

В центре Кишинева в среду вечером оппозиция протестовала против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, в протесте приняли участие более тысячи человек.

Напомним, накануне суд Кишинева признал недействительными выборы мэра, на которых одержал победу оппозиционный кандидат от проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Результат выборов оспаривала Партии социалистов, которая обвинила Нестасе предвыборной агитации в день голосования.

После вынесенного приговора суда Нестасе, который назвал решение "политическим заказом", призвал людей готовиться к массовым протестам.

В среду вечером люди, выкрикивая "Долой мафию", "Позор" и "Воры", отправились в офис "Демократической партии Молдовы" (ДМП).

Нэстасе утверждает, что его главный соперник и кандидат социалистов Ион Чебан, а также президент страны Игорь Додон "бесстыдно лгут, манипулируют и играют в спектакле" лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

Лидер партии "Действие и Солидарность" Майя Санду, в свою очередь, заявила, что "все должны понимать, что вчерашнее решение суда - это диктатура".

По результатам выборов, Андрей Нэстасе набрал около 52% голосов избирателей. По его оппонента, кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, проголосовали около 48% жителей Кишинева.

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