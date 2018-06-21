Более 220 выпускников получили максимальный балл по ВНО

21 июня, 2018, 13:16

222 участники внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, а 12 из них получили 200 баллов по двум предметам

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий в Facebook.

"12 участников (звезд) ЗНО 2018 года получили оценку 200 из двух предметов. 24 учреждения общего среднего образования (лидеры) имеют более двух результатов 200 баллов", - говорится в сообщении.

По его словам, 200 баллов, которые получали участники ВНО, были по предметам: математика, физика, химия, биология.

"В целом имеем 222 участников ВНО, которые получили свои 200", - добавил Карандий.