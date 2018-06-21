Археологи нашли останки неизвестного вида животных, которым полмиллиарда лет

21 июня, 2018, 13:30

В китайской провинции Юньнань нашли окаменелости животных, живших около полумиллиарда лет назад

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society, эти существа называются канцеллоидамы. Они были 50 сантиметров величиной и имели жидкие шипы вдоль трубчатого тела.

Канцеллоиды - семейство вымерших животных, которые существовали в кембрийский период (540 млн лет назад). В биологов нет однозначного мнения, в какой части эволюционного дерева расположить этих существ. Ученые из Лестерского и Оксфордского университетов, а также Университета провинции Юньнань обнаружили останки, которые раскрывают новые детали происхождения семейства.

Окаменелости, найденные в провинции Юньнань, отнесли к новому виду Allonnia nuda. Они дают представление о том, как выглядели древние животные. В длину эти существа достигали пятидесяти сантиметров и обладали редкими крошечными шипами, разросшиеся вдоль трубчатого тела.



По мнению исследователей, представители этого вида демонстрируют закономерности развития, которые связывают их с современным типом водных многоклеточных животных - губками.

"Останки канцеллоидов описали еще сто лет назад, но никто не знал, в какую часть дерева эволюции их поместить. Мы утверждаем, что механизм роста связывает их с губками. Нельзя сказать, что" дело закрыто ", но мы надеемся, что результаты нашей работы вдохновят на новые исследования, посвященные древним животным ", - пояснил доктор Лестерского университета Том Харви (Tom Harvey).



Напомним, палеонтологи нашли в устье реки Янцзы необычные окаменелости, которым более 550 000 000 лет. Они сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек и других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли.

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования оно было исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа вероятно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время едиакарського периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Там же ученые нашли древнейшие следы, оставленные билатеральных (двусторонне-симметричными) животными около 550 млн лет назад - и это древнейшие следы первых животных на Земле.