Американка получила в лицо хот-догом из гигантского хот-дога. И оказалась в больнице

21 июня, 2018, 15:57

В американку выстрелили хот-догом из пушки в виде хот-дога во время бейсбольного матча и поставили ей фингал

Об этом сообщает ABC News.

Женщина по имени Кэти МакВэй (Kathy McVay) посетила игру команд "Филадельфия Филлис" и "Сент-Луис Кардиналс" вечером 18 июня. Во время игровой паузы на поле вышел талисман хозяев поля - команды из Филадельфии - вместе с огромной пластиковой пушкой в виде хот-дога, стреляющей сосисками в тесте в зрителей. Одна из них попала в лицо МакВэй.

"Он появился из ниоткуда и был очень твердым, как тонна кирпичей. Мои очки слетели", - рассказала женщина. Она призналась, что не могла поймать хот-дог, обернутый в бумагу и скотч, так как у нее была травма плеча, которую должны были оперировать через несколько дней. Женщину госпитализировали и сделали ей компьютерную томографию, чтобы исключить риск сотрясения.

Женщина отметила, что не планирует подавать в суд, ведь является большой фанаткой команды, однако предупредила других болельщиков об опасности: "Будьте внимательны. Я понимаю и люблю бейсбол, но не хот-доги".

Представители команды принесли извинения женщине и предложили ей билеты на любую другую игру, которую она может посетить, когда выздоровеет. Они добавили, что до этого никаких инцидентов с пушкой для хот-догов не происходило.