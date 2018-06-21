Американка получила в лицо хот-догом из гигантского хот-дога. И оказалась в больнице
Об этом сообщает ABC News.
Женщина по имени Кэти МакВэй (Kathy McVay) посетила игру команд "Филадельфия Филлис" и "Сент-Луис Кардиналс" вечером 18 июня. Во время игровой паузы на поле вышел талисман хозяев поля - команды из Филадельфии - вместе с огромной пластиковой пушкой в виде хот-дога, стреляющей сосисками в тесте в зрителей. Одна из них попала в лицо МакВэй.
Женщина отметила, что не планирует подавать в суд, ведь является большой фанаткой команды, однако предупредила других болельщиков об опасности: "Будьте внимательны. Я понимаю и люблю бейсбол, но не хот-доги".
Представители команды принесли извинения женщине и предложили ей билеты на любую другую игру, которую она может посетить, когда выздоровеет. Они добавили, что до этого никаких инцидентов с пушкой для хот-догов не происходило.
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