Адвокат Динзе планирует сегодня посетить Сенцова

21 июня, 2018, 10:34

Адвокат Дмитрий Динзе сегодня планирует встретиться с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовим

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от Президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась.... увы", - пишет Денисова.

Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. По его словам, на то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления на то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет.

"Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - добавила Денисова.