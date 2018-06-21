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Адвокат Динзе планирует сегодня посетить Сенцова

Адвокат Дмитрий Динзе сегодня планирует встретиться с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовим

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от Президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась.... увы", - пишет Денисова.

Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. По его словам, на то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления на то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет.

"Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - добавила Денисова.

  • Напомним, ранее Денисова отмечала, что есть основания считать, что Сенцова принудительно кормят. Теперь он держит голодовку уже 39-й день.
  • Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
  • 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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