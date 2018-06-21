22-летний мужчина погиб под колесами многотонного грузовика в Киеве
21 июня, 2018, 07:19
В Голосеевском районе столицы под колесами многотонного грузовика Renault погиб пешеход-нарушитель
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Врачи кареты скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть 22-летнего мужчины.
Стоит отметить, что примерно за 50 метров от места происшествия находился подземный пешеходный переход. Почему пешеход не воспользовался безопасным подземным переходом - неизвестно.
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