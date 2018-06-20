Жара и острая пища помогают похудеть. Исследования ученых

20 июня, 2018, 16:53

Американские ученые обнаружили, что жара и острая пища в сочетании с физическими упражнениями помогают сбросить лишние килограммы

Об этом говорится на портале Medicalxpress.

Ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна рассказали в исследовании о том, что жара, физическая нагрузка и острая пища активируют в головном мозге одни и те же рецепторы - TRPV1. Когда эти "датчики" улавливают повышенную температуру тела, они дают организму сигнал снизить аппетит.

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Влияние тепла на потребление пищи доказали с помощью эксперимента. Группу добровольцев попросили выполнять свою обычную работу в офисе, но температуру воздуха в помещении повысили с 19-20 до 26-27 градусов по Цельсию. В результате участники съедали в день на 86 калорий меньше, чем при обычной температуре.

Китайские ученые подтвердили эти результаты.По их данным, около 50 граммов перца чили в день снижает риск ожирения на 25%. Для этого ученые изучили рацион 12 970 китайцев в возрасте от 20 до 75 лет.