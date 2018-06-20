Задержаны мужчины, которых подозревают в избиении пограничников за просьбу дать меню на украинском
20 июня, 2018, 14:10
Полицейские задержали двух подозреваемых в избиении украинских пограничников в кафе в Мариуполе
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Установлено, что к избиению причастны двое ребят 1999 года рождения. Они проходят стажировку в службе охраны предприятия.
Подозреваемые задержаны, выясняются обстоятельства происшествия и устанавливают других участников конфликта.
Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УКУ. Продолжается досудебное расследование.
- Напомним, происшествие случилось 17 июня около 23:00. Драка произошла из-за того, что подполковник Государственной пограничной службы попросил меню на украинском. За это ему сломали челюсть. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.
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