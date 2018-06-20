За полгода у коррупционеров конфисковали 61 тыс. грн

20 июня, 2018, 15:24

В течение января-мая 2018 года по решению судов у коррупционеров было конфисковано более 61 тыс. гривен

Об этом сообщает Госказначейство на запрос проекта "Марлин".

В марте Кабинет министров утвердил порядок распределения конфискованных денег, согласно которому деньги коррупционеров планируется в разных пропорциях потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами у коррупционеров.

Также от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 7,6 миллиона гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам правоохранительных органов - 1,7 миллиона гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали на 8,4 миллиона гривен, а по материалам правоохранительных органов - на 9,4 миллиона гривен.