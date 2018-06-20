За полгода Минюст взыскал 1,7 млрд грн долгов по алиментам
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Правительственный портал.
Во время отчета о работе Правительства за 2017 год министр напомнил, что благодаря закону №7277 #ЧужихДітейНеБуває был открыт публичный реестр неплательщиков алиментов и осуществляется обнародование региональных "Досок Позора" злостных неплательщиков алиментов.
Таким образом с 6 февраля 2018 года взыскано 1,7 млрд долгов по уплате алиментов. Минюст также зарегистрировал 9,7 тысяч исполнительных документов, согласно которым должник объявлен в розыск.
Ведомство создало во всех регионах штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности по выплате зарплаты. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные группы.
С начала года органами ГИС взыскано 204,4 млн грн и задолженность полностью погашена в отношении 16 тыс. работников.
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