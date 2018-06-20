Из Харькова запустили регулярные авиарейсы в Катовице
20 июня, 2018, 22:56
Регулярные прямые рейсы до польского Катовице 20 июня запустили из Харькова
Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air, говорится в сообщении харьковского аэропорта.
Самолет из Харькова будет отправляться по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени.
Продолжительность перелета - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 гривен. Планируется, что в ноябре также откроются рейсы Харьков-Вена.
- 21 мая совершил свой первый рейс самолет украинского лоукоста SkyUp.
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