Из Харькова запустили регулярные авиарейсы в Катовице

20 июня, 2018, 22:56

Регулярные прямые рейсы до польского Катовице 20 июня запустили из Харькова

Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air, говорится в сообщении харьковского аэропорта.

Самолет из Харькова будет отправляться по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени.

Продолжительность перелета - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 гривен. Планируется, что в ноябре также откроются рейсы Харьков-Вена.