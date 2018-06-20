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Из Харькова запустили регулярные авиарейсы в Катовице

Регулярные прямые рейсы до польского Катовице 20 июня запустили из Харькова

Рейсы дважды в неделю будет выполнять авиаперевозчик Wizz Air, говорится в сообщении харьковского аэропорта.

Самолет из Харькова будет отправляться по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова - в 20:55, приземление в Польше - в 22:10 по местному времени.

Продолжительность перелета - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов начинается от 799 гривен. Планируется, что в ноябре также откроются рейсы Харьков-Вена.

  • 21 мая совершил свой первый рейс самолет украинского лоукоста SkyUp.
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