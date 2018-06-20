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Ильенко: каждый пятый украинский фильм снимается в Карпатах

В рамках фестиваля VIA CARPATIA , который пройдет в селе Криворивня с 23 по 30 июня, состоится Кинофорум "Transcarpatia"

В рамках Форума также запланирована экскурсия в дом-музей “Тени забытых предков”. Именно здесь снимали известный фильм Сергея Параджанова, который не только рассказал всему миру об уникальной гуцульской культуре, но и показал красоту украинских Карпат. Впрочем глава Госкино Филипп Ильенко считает, что западноукраинская природа никогда не исчерпает свой кинематографический потенциал.

“Каждый пятый украинский фильм снимается в Карпатах. Это, действительно, чрезвычайно кинематографична локация. Кстати, китайцы снимали там известный фильм “Дом летающих кинжалов”. Часть съемок этого фильма проходила в Карпатах, то есть перспектива этого региона как кинематографической локации неисчерпаема”, - рассказал Филипп Ильенко в эфире Телеканала Еспресо.

Также глава Госкино рассказал о кинопрограмме фестиваля. В частности гости Криворивни смогут увидеть ленту “Изи”, украинско-итальянский комедийный фильм, снятый Андреа Маньяни. Фильм рассказывает о 40-летнем итальянце-неудачнике по имени Исидоро, который по просьбе брата везет из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского гастарбайтера. Также будут показаны ленты “Сломя голову”, “Припутни”, “Граница“, “Дом слово”, “Похищенная принцесса”, “Сказка о деньгах” и другие

“Все желающие смогут ознакомиться со всем новым украинским кинематографом последних двух лет”, - уверяет Филипп Ильенко.

 

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