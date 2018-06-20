Яхта Villa Krim лидирует в парусной регате Giraglia Rolex Cup 2018
"Мы гордимся, что яхта под счастливым парусом Villa Krim ворвалась в регату мирового класса, гордо неся имя лидера рынка. Это отражение исключительной работы экипажа и серьезный стимул для того, чтобы не останавливаться на достигнутом", - комментирует капитан яхты Игорь Матвиенко.
По особенной традиции, отмечать успех яхтсмены будут Особенным игристым торговой марки Villa Krim. Говорят, не одна сотня бутылок будет выпита по этому торжественному случаю. А ведь и правда, море, регата, свежий морской бриз и бокал игристого, что еще нужно…
Villa Krim Особенное для Особенных
В этом году парусная гонка состоялась в 66-й раз. Ежегодно с 1953 года, это классическое испытание мастерства яхтсменов, позволяет оценить подготовку, тактику, навигацию и, как результат, время, за которое пройдена дистанция. Непредсказуемые погодные условия добавляют интригу…
Giraglia Rolex Cup 2018 по праву признана Королевой средиземноморских регат – это истинная традиция и эталон яхтенного аристократизма и стиля. Ежегодно эта культовая парусная гонка привлекает сотни профессиональных и любительских экипажей со всего мира.
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