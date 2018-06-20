Вызвать и оценить полицейских: Нацполиция презентовала приложение My Pol
20 июня, 2018, 18:36
Нацполиция разработала приложение для вызова полицейских и оценки их работы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Использование таких технологий позволит адекватно реагировать на угрозы и вызовы современности. В частности, деятельность правоохранительных органов станет более эффективной в сфере противодействия преступности, а также охраны публичного порядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приложение My Pol даст возможность сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS, оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи и получать актуальные новости полиции.
Пользователи могут загрузить приложение через Google play и App Store.
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