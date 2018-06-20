Военные грузили цемент на одном из предприятий Днепра. Минобороны начало расследование

20 июня, 2018, 10:32

В Министерстве обороны назначили служебное расследование по факту привлечения военнослужащих-срочников Госспецслужбы транспорта к хозяйственным работам

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что вчера в сюжетах каналов "1+1" и ICTV рассказали о привлечении военных срочников Государственной специальной службы транспорта к разгрузочным работам на одном из предприятий Днепра.

Предварительно выяснили, что бойцы 26-го объединенного отряда выполняли работы по разгрузке цемента и камня, предназначенного для строительства двух казарм для военных ВСУ в селе Кайдаки Днепропетровской области.

"Главой Администрации Госспецслужбы назначено служебное расследование. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, виновные должностные лица воинской части будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнули в ведомстве.