Военные грузили цемент на одном из предприятий Днепра. Минобороны начало расследование
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
В ведомстве рассказали, что вчера в сюжетах каналов "1+1" и ICTV рассказали о привлечении военных срочников Государственной специальной службы транспорта к разгрузочным работам на одном из предприятий Днепра.
Предварительно выяснили, что бойцы 26-го объединенного отряда выполняли работы по разгрузке цемента и камня, предназначенного для строительства двух казарм для военных ВСУ в селе Кайдаки Днепропетровской области.
"Главой Администрации Госспецслужбы назначено служебное расследование. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, виновные должностные лица воинской части будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнули в ведомстве.
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