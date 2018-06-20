В Украине впервые напечатают британские учебники английского языка для первоклассников

20 июня, 2018, 19:47

В этом году для первоклассников впервые напечатают учебники по английскому языку британских издательств Кембриджского университета и MM Publications

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Мы часто получали упреки от учителей английского языка, что отечественные учебники имеют плохое качество и не подходят для обучения современных детей. Большими усилиями нам удалось уговорить 2 британских издательства - Кембриджского университета и MM Publications, что предоставляли материалы для пилотирования нового Госстандарта по английскому языку - войти в партнерство с украинским издательством и представить свой макет учебника на конкурс", - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, около половины украинских школьников, изучающих английский язык в первом классе, будут учиться по учебникам британских издательств. Макеты соответствующих учебников претендуют на тираж более 180 тысяч экземпляров.

"Мы надеемся, что этот положительный опыт также станет сигналом для других успешных иностранных издательств, которые создают учебные материалы для изучения иностранных языков, входить в сотрудничестве с украинскими издательствами и подаваться на конкурс учебников", - добавила Гриневич.

В министерстве напомнили, что 134 школы уже опробовали новый госстандарт начального образования по иностранным языкам.