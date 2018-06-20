В Украине будет царить 34-градусная жара
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня на территории страны будет продолжаться жаркая погода, воздух прогреется до 27-34 градусов.
Периодические дожди и грозы наиболее вероятны вдоль полосы от западных областей через Виннитчину, Черкасщину, Полтавщину к Харьковщине. На остальной территории будет совсем сухо, вероятны небольшие дожди.
В столице сегодня +29 +30 градусов и без существенных осадков. Атмосферный фронт столицу будет проходить, однако дожди будут максимум днем - локальные, кратковременные.
"Немного синоптического будущего: в Киеве в субботу ощутимо похолодает. Кто устал от жаркой погоды, может начинать изучать ритуальные северные танцы, потому что будет +19 градусов", - подытожила Диденко.
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