В Украине будет царить 34-градусная жара

20 июня, 2018, 09:31

Сегодня во всех областях Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня на территории страны будет продолжаться жаркая погода, воздух прогреется до 27-34 градусов.

Периодические дожди и грозы наиболее вероятны вдоль полосы от западных областей через Виннитчину, Черкасщину, Полтавщину к Харьковщине. На остальной территории будет совсем сухо, вероятны небольшие дожди.

В столице сегодня +29 +30 градусов и без существенных осадков. Атмосферный фронт столицу будет проходить, однако дожди будут максимум днем - локальные, кратковременные.

"Немного синоптического будущего: в Киеве в субботу ощутимо похолодает. Кто устал от жаркой погоды, может начинать изучать ритуальные северные танцы, потому что будет +19 градусов", - подытожила Диденко.