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В США напомнили России, что та должна освободить более 60 политзаключенных

В Госдепартаменте США озабочены здоровьем заключенных украинцев Олега Сенцова и Владимира Балуха и настаивают на освобождении всех политзаключенных

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают уже достаточно длительное время.

"Россия должна освободить более 60 заключенных украинцев и позволить им вернуться домой", - подчеркнула Науерт.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
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