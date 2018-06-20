В США напомнили России, что та должна освободить более 60 политзаключенных

20 июня, 2018, 07:57

В Госдепартаменте США озабочены здоровьем заключенных украинцев Олега Сенцова и Владимира Балуха и настаивают на освобождении всех политзаключенных

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают уже достаточно длительное время.

"Россия должна освободить более 60 заключенных украинцев и позволить им вернуться домой", - подчеркнула Науерт.