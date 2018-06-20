В США напомнили России, что та должна освободить более 60 политзаключенных
20 июня, 2018, 07:57
В Госдепартаменте США озабочены здоровьем заключенных украинцев Олега Сенцова и Владимира Балуха и настаивают на освобождении всех политзаключенных
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
Она отметила, что в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают уже достаточно длительное время.
"Россия должна освободить более 60 заключенных украинцев и позволить им вернуться домой", - подчеркнула Науерт.
#Russia should free the 60+ imprisoned Ukrainians and let them return home. #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeKlykh #FreeKarpiuk #FreeKostenko #FreeSushchenko #FreeKolomiets #FreeZeytullaev— Heather Nauert (@statedeptspox) 19 июня 2018 г
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушения договоренностей.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве