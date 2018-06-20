В случае изменения Конституции президент должен оставаться главнокомандующим, - Турчинов
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает "Интерфакс-Украина".
"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Это же, я убежден, касается и международных отношений. Любые реформы могут быть, но президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что в условиях военной агрессии нельзя отменять должность президента.
"Любые реформы, когда страна в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать должность президента бутафорской, оставить для нее только представительские функции", - отметил Турчинов.
Ранее Арсен Аваков в интервью Лига.net заявил, что для Петра Порошенко было бы уместно отказаться от части полномочий для превращения Украины в парламентскую республику.
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