В случае изменения Конституции президент должен оставаться главнокомандующим, - Турчинов

20 июня, 2018, 15:58

В случае любых изменений Конституции Украины за президентом страны должны сохраниться должность Верховного главнокомандующего и полномочия в сфере международных отношений

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает "Интерфакс-Украина".

"Должность Верховного главнокомандующего должна оставаться за президентом, ее нельзя отдавать руководителю коллегиального органа. Это же, я убежден, касается и международных отношений. Любые реформы могут быть, но президент должен оставаться Верховным главнокомандующим и отвечать за внешнюю политику", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что в условиях военной агрессии нельзя отменять должность президента.

"Любые реформы, когда страна в условиях военной агрессии, не должны предусматривать ликвидацию института президента. Мы не можем сделать должность президента бутафорской, оставить для нее только представительские функции", - отметил Турчинов.

Ранее Арсен Аваков в интервью Лига.net заявил, что для Петра Порошенко было бы уместно отказаться от части полномочий для превращения Украины в парламентскую республику.