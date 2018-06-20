В парламенте Чехии требуют от России освободить Сенцова и других политзаключенных

20 июня, 2018, 15:09

Депутаты чешского парламента направили в посольство РФ письмо с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 незаконно заключенных украинских граждан

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обращение подписали 25 депутатов пяти партий.

"Единственной виной Сенцова является то, что он открыто выступает против российской агрессии в Крыму и оккупации его родной земли. Абсолютно неприемлемо, чтобы в тюрьму человека сажали только за выражение своей собственной политической мысли", - сказал депутат Ян Липавский.

Палата депутатов Чешской Республики состоит всего из 200 депутатов.