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В парламенте Чехии требуют от России освободить Сенцова и других политзаключенных


фото: AP
Депутаты чешского парламента направили в посольство РФ письмо с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 незаконно заключенных украинских граждан

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обращение подписали 25 депутатов пяти партий.

"Единственной виной Сенцова является то, что он открыто выступает против российской агрессии в Крыму и оккупации его родной земли. Абсолютно неприемлемо, чтобы в тюрьму человека сажали только за выражение своей собственной политической мысли", - сказал депутат Ян Липавский.

Палата депутатов Чешской Республики состоит всего из 200 депутатов.

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