В парламенте Чехии требуют от России освободить Сенцова и других политзаключенных
20 июня, 2018, 15:09
Депутаты чешского парламента направили в посольство РФ письмо с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и еще более 60 незаконно заключенных украинских граждан
Об этом сообщает "Европейская правда".
Обращение подписали 25 депутатов пяти партий.
"Единственной виной Сенцова является то, что он открыто выступает против российской агрессии в Крыму и оккупации его родной земли. Абсолютно неприемлемо, чтобы в тюрьму человека сажали только за выражение своей собственной политической мысли", - сказал депутат Ян Липавский.
Палата депутатов Чешской Республики состоит всего из 200 депутатов.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Российская телеведущая Ксения Собчак после разговора с Сенцовым сообщила, что у него выпадают зубы.
- Сенцову делают внутривенные инъекции. Он похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
- Сенцов написал письмо лидерам G7.
- Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к Сенцову.
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