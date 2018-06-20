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В мозге нашли участок, который выполняет скучную работу. Почему это важно

Канадские и бельгийские ученые нашли таинственную область мозга - среднюю поясную кору и рассказали, что она отвечает за выполнение скучной или сложной работы

Об этом говорится в исследовании.

Средняя поясная кора известна давно, но до недавнего времени она была неуловимой для исследователей. Они не могли объяснить, за что именно она отвечает.

Ученые из Викторианского университета и Университета Гента устроили эксперимент. Они давали людям выполнять различные ежедневные задачи и постоянно сканировали с помощью нейровизуализации.

По результатам исследования, средняя поясная кора активизируется больше всего, когда человек выполняет нудное или сложное дело.

Эта часть мозга работает во время любых занятий, но основная задача - отслеживать процесс выполнения, оценивать время, которое требуется на работу и удерживать в процессе другие части мозга. Люди избегают соблазна отвлечься и концентрируются на задании, когда этот участок работает.

"Этот вопрос - настоящий Грааль для науки, потому что, несмотря на 25 лет изучения, никто не знал, что на самом деле делает эта критически важная область мозга", - отмечает когнитивный нейробиолог Клей Холройд.

Изучение этой области мозга может дать важную информацию для борьбы с депрессией, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и болезнью Паркинсона.

  • Ранее ученые из Медицинского колледжа Джоржии выдвинули новую теорию нейронной информации. По их словам, мозг использует молчание для ее шифрования.
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