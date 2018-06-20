В Москве пропал без вести мексиканец, который приехал на ЧМ-2018

20 июня, 2018, 08:45

После встречи с россиянкой в Москве пропал болельщик из Мексики, который приехал на чемпионат мира по футболу

Об этом сообщает Record Mexico.

Друзья пропавшего утверждают, что Хуан Санчес Мата не выходит на связь с 16 июня - в тот день он встречался с россиянкой, которая представилась Алитой. С тех пор его мобильный телефон выключен.

Знакомая мужчины Аманда Паола написала в facebook, что с Санчесом, вероятно, произошло что-то плохое. "Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону, он был озадачен и даже плакал", - рассказала женщина.

Болельщик прибыл в Москву на матчи чемпионата мира по футболу вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.