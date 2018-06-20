В Москве пропал без вести мексиканец, который приехал на ЧМ-2018
20 июня, 2018, 08:45
После встречи с россиянкой в Москве пропал болельщик из Мексики, который приехал на чемпионат мира по футболу
Об этом сообщает Record Mexico.
Друзья пропавшего утверждают, что Хуан Санчес Мата не выходит на связь с 16 июня - в тот день он встречался с россиянкой, которая представилась Алитой. С тех пор его мобильный телефон выключен.
Знакомая мужчины Аманда Паола написала в facebook, что с Санчесом, вероятно, произошло что-то плохое. "Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону, он был озадачен и даже плакал", - рассказала женщина.
Болельщик прибыл в Москву на матчи чемпионата мира по футболу вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.
- Ранее в Москве ограбили известного колумбийского певца Малуму, у которого из гостиничного номера пропали драгоценности на $800 тыс.
- Во время полета в Ростов-на-Дону у самолета сборной Саудовской Аравии отказал двигатель.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве