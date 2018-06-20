В Москве оштрафовали украинца, который выбежал на поле во время матча ЧМ-2018

20 июня, 2018, 14:37

Суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, который выбежал на поле во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на чемпионате мира по футболу 2018 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему "запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на шесть месяцев". В судебном заседании болельщик признал свою вину, рассказала пресс-секретарь суда.

Протокол об административном правонарушении в отношении украинского болельщика составили после того, как он выбежал на игровое поле во время матча между сборными Саудовской Аравии и России в "Лужниках".