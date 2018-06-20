В метро Лондона прогремел взрыв, есть пострадавшие
20 июня, 2018, 08:40
Пятеро человек получили ранения в результате взрыва на станции метро на севере Лондона
Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что троим пострадавшим оказали помощь на месте, а еще двоих пришлось везти в больницу. Правоохранители считают, что результатом "незначительного взрыва" было короткое замыкание в одном из аккумуляторов.
Сначала за расследование дела взялось управление контртеррористической полиции, впрочем со временем транспортная полиция сообщила, что не считает, что взрыв был связан с террористическим актом.
#southgate #northlondon #bomb pic.twitter.com/wt5LrUz3XN— Kathy (@shinykathy) 19 июня 2018 г.
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