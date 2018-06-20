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В Киеве в воздухе увеличилась доля вредных веществ


фото: focus.ua
В Киеве с 18 июня наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным наблюдений, в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко и Попудренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки, улиц Довженко и Каунасской.

По прогнозу Укргидрометцентра, погодные условия, способствующие загрязнению воздуха, будут держаться в Киеве до 22 июня.

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