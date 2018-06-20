В Киеве до 30 августа ограничили движение по мосту Патона

20 июня, 2018, 20:11

В Киеве до 30 августа частично ограничили движение по мосту Патона из-за проведения ремонтных работ

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В связи с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста им. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к тому, что из-за выполнения ремонтных работ движение транспорта будет ограничено до 30 августа.

"По причине значительного количества работ, которые будут выполняться под прогоновым строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", - отметили в пресс-службе.