В Херсоне за заказное убийство двух человек заплатили $15 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Нанятых вооруженных исполнителей задержали в машине ВАЗ-21011. Правоохранители установили, что злоумышленники - жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судимый за наркопреступления.
Во время осмотра в салоне машины оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1.
Со слов задержанных, их наняли для выполнения заказного убийства двух жителей Херсона. За выполнение задания обещали $15 тысяч, при этом дали задаток.
Открыты уголовные производства по ч.1 ст.14 УК (Приготовление к преступлению) и п.1, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство на заказ, совершенное по предварительно сговору группой лиц).
В отношении злоумышленников избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Полицейские устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.
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