В Херсоне за заказное убийство двух человек заплатили $15 тысяч

20 июня, 2018, 11:50

В Херсоне предупредили заказное убийство двух местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нанятых вооруженных исполнителей задержали в машине ВАЗ-21011. Правоохранители установили, что злоумышленники - жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судимый за наркопреступления.

Во время осмотра в салоне машины оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1.

Со слов задержанных, их наняли для выполнения заказного убийства двух жителей Херсона. За выполнение задания обещали $15 тысяч, при этом дали задаток.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.14 УК (Приготовление к преступлению) и п.1, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство на заказ, совершенное по предварительно сговору группой лиц).

В отношении злоумышленников избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Полицейские устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.