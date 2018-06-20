В Харькове студента поймали на продаже автомата, гранат и пистолета
Об этом сообщает Прокуратура Харьковской области.
Во время проведения следственных действий прокуратура с Нацполицией установила две оперативные закупки. Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие является боепригодным.
19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат “Скорпион" и две боевые гранаты.
Сейчас парня задержали, ему готовят объявление о подозрении по статье “Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия". При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков у которого обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
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