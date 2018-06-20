В Харькове студента поймали на продаже автомата, гранат и пистолета

20 июня, 2018, 15:49

В Харькове правоохранители разоблачили студента 4-го курса, который торговал оружием

Об этом сообщает Прокуратура Харьковской области.

Во время проведения следственных действий прокуратура с Нацполицией установила две оперативные закупки. Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие является боепригодным.

19 июня, 4-курсник таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат “Скорпион" и две боевые гранаты.

Сейчас парня задержали, ему готовят объявление о подозрении по статье “Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия". При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков у которого обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.