В Харькове мужчина распространял детское порно
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что задержанный рассылал желающим через Интернет видео, которые по заключению судебно-искусствоведческой экспертизы содержит признаки детского порно.
В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли компьютер и соответствующие видеоматериалы.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливают лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.
- Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для съемок порнографических роликов.
- Родители, которые сексуально эксплуатировали 4-летнюю дочь, оказались братом и сестрой.
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