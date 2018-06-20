В Харькове мужчина распространял детское порно

20 июня, 2018, 08:20

В Харькове полицейские задержали мужчину, который занимался распространением видео с детским порно

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что задержанный рассылал желающим через Интернет видео, которые по заключению судебно-искусствоведческой экспертизы содержит признаки детского порно.

В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли компьютер и соответствующие видеоматериалы.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас устанавливают лиц, причастных к изготовлению незаконной видеопродукции.