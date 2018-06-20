Украина более чем соответствует статусу ЭОР в сотрудничестве с НАТО, - экс-заместитель генсека

20 июня, 2018, 18:02

Украина фактически соответствует статусу сотрудничества с НАТО "Партнерство улучшенных возможностей" (Enhanced Partnership Opportunities - АТАКИ) благодаря усилиям, которые прилагает в миссиях Альянса

Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу в статье для Real Clear World.

"НАТО начала ЭОР для диалога и сотрудничества в 2014 году. Целью было усиление взаимодействия между союзниками и ключевыми партнерами после окончания миссии в Афганистане. Статус ЭОР предоставляется тем партнерам, которые наиболее значительно способствовали миссии НАТО. Список назначенных стран остается небольшим, включая Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию. Украина не входит в него, но Киев более чем соответствует критериям, необходимым для этого", - считает Вершбоу.

Экс-чиновник Альянса напомнил о вкладе Украины в сотрудничестве.

"Прежде всего, Украина вкладывает свою мощь в миссии НАТО. Она увеличила вклад в Миссию решительной поддержки в предоставлении обучения, консультаций и помощи афганским силам и институтам. Киев является важным участником операций союзников на Балканах и в Средиземном море, и это одна из четырех стран без членства, которые принимали участие в подготовке Сил реагирования НАТО вместе с Грузией, Финляндией и Швецией. Украина предоставляет 5% своего валового внутреннего продукта для обороны - больше, чем любой союзник НАТО", - отметил специалист.

Вершбоу также напомнил, что никто не знает Россию настолько хорошо, как Украина, и не имеет такого практического опыта противостояния российской военной агрессии, дезинформации, кибератакам и другим формам гибридной войны.

"Четыре года войны против вооруженных Россией сил на Донбассе сформировали самые ожесточенные войска на европейском континенте и значительно усилили военно-промышленный сектор. Украинские возможности, знания и технические эксперты будут для Альянса значительной ценностью. Украина также может играть важную роль в усилиях Альянса по укреплению безопасности в Черном море с целью защиты юго-восточного фланга НАТО", - добавил экс-заместитель генсека Альянса.

Статус ЭОР признает особые отношения и новый уровень партнерства. По мнению Вершбоу, это приведет к увеличению политических консультаций с НАТО на посольском и рабочем уровнях, предоставит Украине больший доступ к обучению и увеличит обмен информацией, а также позволит значительно улучшить экспертные знания и оперативные навыки НАТО.