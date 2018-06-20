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Ученые научились управлять роботом с помощью мозговых волн и жестов

Исследователи из MИT разработали новый, более интуитивный способ управлять роботами с помощью жестов и мозговых волн

Об этом говорится на сайты MИT.

В новой технологии исследователи решили использовать мозговые сигналы, которые называются потенциалами, связанными с ошибкой" (ErrPs): такие сигналы возникают, когда человек замечает ошибку.

Новая система мониторит мозговую активность человека, наблюдает за движениями робота, и если возникает ErrPs - из-за того, что робот сделал ошибку, - робот приостанавливает работу, чтобы пользователь мог внести коррективы. Последнее происходит с помощью интерфейса, который измеряет мышечную активность: человек делает те или иные жесты руками, чтобы выбрать соответствующий корректив.

В одном из тестов инженеры МИТ использовали робота Baxter, разработанного компанией Rethink Robotics. Робот должен был преподнести перфоратор к одной из трех возможных точек, стоящих перед ним на панели - при этом движения Baxter корректировал человек. По итогам эксперимента оказалось, что таким образом робот стал выбирать верную точку в 97% случаев против 70%. Отмечается, что система может работать с незнакомыми людьми.

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