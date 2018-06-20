Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты, пообещала референдум и новую Конституцию

20 июня, 2018, 16:48

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

Об этом Тимошенко сказала во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентский пост - это не Playstation (игровое устройство - ред.), а реальные изменения, которых ждет страна", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" пообещала в случае победы провести референдум относительно изменений в Конституцию.

"Если я выиграю на президентских выборах, сразу проведу референдум, на котором предложу принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны - сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой - сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу ", - сказала Тимошенко.

Нардеп также заявила, что в случае проведения такого референдума парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, следует проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас работает большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, потом этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой Конституции", - сказала Тимошенко.