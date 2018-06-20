Турчинов назвал Керченский мост угрозой безопасности Украины

20 июня, 2018, 14:15

Возведение Россией моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, в том числе угрозу быстрой переброски войск с последующим наступлением

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", - сказал Турчинов.

При этом секретарь СНБО отметил, что оккупированный Крым уже максимально милитаризован Россией.

"Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота РФ. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это представляет для нас серьезную угрозу", - рассказал Турчинов.

Глава СНБО заявил о создании Россией в последние месяцы в Азовском море флотилии, усилении дополнительными кораблями погранвойск ФСБ, а также переброске военных кораблей с Каспийского моря.

"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное количество десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М ", которые имеют на вооружении крылатые ракеты", - пояснил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, наращивание десантных возможностей армии РФ в Азовском море позволит перебрасывать на побережье силы и средства Южного военного округа России, которые сейчас угрожают Украине с востока.

"В результате имеем мощную военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. Кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления. При этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа - 20-а и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент ", - перечислил Турчинов.

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Секретарь СНБО также добавил, что построив Керченский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.

"Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство. Но если мы будем действовать адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", - объяснил Турчинов.

Турчинов отметил, что теоретически у властей Украины есть возможность перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику и продукция, в частности, мариупольских металлургических заводов подорожает, потеряв в конкурентоспособности.

"Сложность еще и в том, что сразу после конфликта вокруг острова Тузла (2003 год, - ред.) Украина под давлением России подписала соглашение, согласно которому Азовское море определено как внутреннее море двух государств. И этот статус не позволяет четко фиксировать линию морской границы и дает возможность для интенсификации провокаций со стороны РФ", - сказал секретарь СНБО.