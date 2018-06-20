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Трамп запретил забирать детей у нелегальных мигрантов

Президент Дональд Трамп подписал указ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в США

Об этом сообщает BBC.

Трамп отметил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы, преследуют за незаконное пересечение границы.

«Речь идет о сохранении целостности семей. Мне не нравилось, что семьи разделены», — сказал Трамп на церемонии подписания указа.

В то же время, по его словам, администрация будет продолжать политику нулевой терпимости.

Согласно нормам политики «нулевой толерантности» администрации Трампа с 5 мая по 9 июня этого года была разделена - ряд семей мигрантов, находящихся нелегально в США, в частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.

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