Трамп запретил забирать детей у нелегальных мигрантов
20 июня, 2018, 23:34
Президент Дональд Трамп подписал указ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в США
Об этом сообщает BBC.
Трамп отметил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы, преследуют за незаконное пересечение границы.
«Речь идет о сохранении целостности семей. Мне не нравилось, что семьи разделены», — сказал Трамп на церемонии подписания указа.
В то же время, по его словам, администрация будет продолжать политику нулевой терпимости.
Согласно нормам политики «нулевой толерантности» администрации Трампа с 5 мая по 9 июня этого года была разделена - ряд семей мигрантов, находящихся нелегально в США, в частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.
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