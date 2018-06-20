Тайсон также хочет уйти из "Шахтера"

20 июня, 2018, 14:52

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон хочет летом покинуть команду

Об этом сообщает UOL.

30-летний бразилец поставил донецкий клуб в известность, что хочет поиграть в более сильном чемпионате. Ожидается, что вингера сборной Бразилии в "Шахтере" заменит его соотечественник - Рожер Гедес, который принадлежит "Палмейрас" и играет на правах аренды за "Атлетико Минейро".

Гедес уже заявил о желании переехать в Европу, а "Шахтер" является для него приоритетным вариантом. Над трансфером работает новый спортивный директор "Шахтера" Жозе Бота, который хотел видеть бразильца в своей команде еще во времена работы в португальской "Бенфике".

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году с "Металлиста" за 15,2 млн евро. В свою очередь харьковчане купили хавбека в 2010 году у бразильского "Интернасьоналя" за 6,3 млн евро.

На счету Тайсона 7 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Бразилии. По данным transfermarkt стоимость футболиста, у которого контракт с "Шахтером" до 2021 года, составляет 11 млн евро.