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Силы ООС на Луганщине продвинулись на 2 км и возвели оборонительную полосу

Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области продвинулись на 2 км вблизи временно оккупированного российскими боевиками поселка Желобок

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"С началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Было спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2 км на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме", - говорится в сообщении.

Возведение обронной полосы продолжалось в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. Военные успешно завершили работы и заняли позиции без потерь.

При этом бойцы ООС отмечают, что продвинулись вперед, отдалившись от населенных пунктов в чистое поле, в то время как россияне прикрываются мирными жителями оккупированных городов и поселков.

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