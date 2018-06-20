Силы ООС на Луганщине продвинулись на 2 км и возвели оборонительную полосу
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"С началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Было спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2 км на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме", - говорится в сообщении.
Возведение обронной полосы продолжалось в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. Военные успешно завершили работы и заняли позиции без потерь.
При этом бойцы ООС отмечают, что продвинулись вперед, отдалившись от населенных пунктов в чистое поле, в то время как россияне прикрываются мирными жителями оккупированных городов и поселков.
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