Сутки в ООС: оккупанты палят из артиллерии, ранены трое бойцов ВСУ

20 июня, 2018, 07:28

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

19 июня интенсивность боевых действий на территории Донбасса оставалась стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 26 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 3 раза использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое оружие.

На Горловском направлении враги не прекращали попыток ослабить оборонительные украинских военных в районе населенного пункта Артемово. На Донецком направлении противники били из стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Напряженной ситуация была в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное, что на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

"Во время боевых действий прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки, трое оккупантов ранены", - отметили в штабе.

Уже ночью 20 июня интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с использованием только стрелкового оружия.