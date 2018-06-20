Словакия пока не решила, как заменить боевые самолеты российского производства

20 июня, 2018, 21:24

Словакия заявила, что откладывает решение о покупке американских истребителей F-16 или шведских Gripen, чтобы заменить ими самолеты российского производства МиГ-29

Премьер-министр страны Питер Пеллегрини заявил, что хочет придержать упомянутое решение, чтобы "увидеть другие предложения для устранения любых сомнений", информирует Радио Свобода.

Ожидается, что Министерство обороны предоставит анализ двух вариантов до 29 июня для одобрения правительства. Член НАТО Словакия имеет договор о техническом обслуживании Россией своих 12 самолетов МиГ-29 по крайней мере до середины 2019 года стоимостью от $25 до $80 миллионов в год.

Российские специалисты расположены на словацкой военной авиационной базе в рамках соглашения. Они останутся на месте даже после подписания соглашения о новых реактивных самолетах до момента доставки. Доставка реактивных самолетов Gripen может длиться 18-24 месяца, а F-16, вероятно, будут доставлены в 2023 году.

"Оба варианта станут шагом вперед для Словакии, однако не было публичных дебатов относительно того, нужны ли стране более дорогие и продвинутые F-16 или более доступны для бюджета Gripen", – сказал он.

Общая стоимость реактивных летательных аппаратов и технического обслуживания не были раскрыты.