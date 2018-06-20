Штрафы до 100 тысяч грн, запрет публикаций в СМИ: что Барна предлагает за проявление сексуальной ориентации

20 июня, 2018, 12:57

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет публичного проявления любых видов сексуальной ориентации

Однако сначала к проекту закона не добавили пояснительную записку, которая бы объясняла суть гипотетических изменений. Позже текст законопроекта опубликовал на своей странице в Facebook его автор - нардеп Олег Барна. Теперь известно, что имеют в виду инициаторы законопроекта "под запретом проявления сексуальной ориентации".

В обосновании говорится о так называемом упадке украинского общества. Причиной этого является "радикализм, насилие, пропаганда порнографии". И, по мнению инициаторов законопроекта, продолжением этой логической цепи есть разного типа сексуальные марши, публичные выступления, реклама того или иного вида сексуальной ориентации человека".

Например, свадьба тоже является проявлением сексуальной ориентации и, исходя из законопроекта, она тоже подпадают под угрозу.

Но речь в обосновании идет о Марше равенства, который в преддверии обнародования законопроекта проходил в Киеве.

"Возникает необходимость ограничить публичные мероприятия такого характера для доступа не только взрослых людей, а особенно для подрастающего поколения и запретить такие публичные марши, выступления и прочее. Подобные мероприятия граждане могут проводить в своих частных, закрытых клубах, без доступа детей или местах, от которых информация об этих мерах невольно не будет распространяться за пределы территории проведения мероприятия или на людей, которые не находятся на данной территории".

Поэтому Олег Барна предлагает запретить:

проведение маршей, которые "направлены на пропаганду любого вида сексуальной ориентации";

производство и оборот продукции, которая содержит информацию о сексуальной ориентации лица или пропагандирует любой вид сексуальной ориентации;

распространение информации о сексуальной ориентации лица или пропаганды любого вида сексуальной ориентации лица в СМИ;

распространение информации о сексуальной ориентации лица или пропаганды любого вида сексуальной ориентации лица на телевидении и радио.

Наказание за нарушение предусматривается в виде штрафов.

Изготовление, распространение продукции, которая содержит информацию о сексуальной ориентации лица, либо публичные действия, направленные на пропаганду любого вида сексуальной ориентации могут потянуть на штраф от 300 до 3000 необлагаемых минимумов и общественные работы от 20 до 60 часов. То есть, в этом случае можно будет "влететь" на сумму от 5100 грн до 51 000 грн.

Те же действия, совершенные повторно или с использованием СМИ, тянут на штраф от 600 до 6000 необлагаемых минимумов и общественные работы от 40 до 60 часов. Здесь речь идет о сумме от 10 200 грн до 102 000 грн.

Под публичными действиями маєтся в виду "публичную, или скрытую пропаганду сексуальной ориентации человека (публичные марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в СМИ)".

Сейчас законопроект прорабатывается в профильных комитетах.